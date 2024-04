AIVD ziet dreiging toenemen, zeker tien verijdelde aanslagen in Europa

Dagelijkse cyberaanvallen, verijdelde aanslagplannen en twee grote oorlogen: volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) was 2023 een jaar waarin de dreigingen tegen Nederland eerder toenamen dan afnamen. "Het grimmige beeld dat de AIVD vorig jaar schetste, is in veel opzichten slechter geworden", schrijft de geheime dienst in zijn jaarverslag.

Westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waaronder de AIVD, "ontdekten en verijdelden zeker een tiental aanslagplannen in Europa", staat in de rapportage.

De belangrijkste terroristische dreiging voor Nederland is en blijft het jihadisme, stelt de AIVD. Er zijn in Europa weliswaar minder aanslagen gepleegd de afgelopen jaren, maar volgens de dienst kunnen bepaalde gebeurtenissen geweld uitlokken.

Twee van zulke trigger events vonden afgelopen jaar plaats of begonnen toen: koranvernielingen en de oorlog in Gaza. Terreurorganisaties als al-Qaida en Islamitische Staat gebruikten die als aanleiding om hun aanhangers op te roepen aanslagen te plegen in het Westen.