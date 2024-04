Antisemitisme grote stijger in het groeiende aantal meldingen over discriminatie

Aandacht helpt

De aanhoudende aandacht voor discriminatie is volgens de onderzoekers mogelijk een reden dat het vaker wordt gemeld. Dan gaat het om maatschappelijke en politieke aandacht, aandacht in de media en een sterkere focus binnen de politie op de aanpak van discriminatie in de samenleving.

Sinds 1 januari van dit jaar werken de regionale bureaus samen in het meldpunt discriminatie.nl, waardoor het duidelijker is waar mensen terechtkunnen met klachten.

In de politiecijfers is voor het vierde jaar op rij een stijging van het aantal discriminatiemeldingen te zien, maar de toename was in de jaren ervoor niet zo groot: twee procent in 2022 en zeven procent in 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Hoe en waar

De manier waarop mensen worden gediscrimineerd is ook vastgelegd in het rapport. Bij de meldingen die de politie krijgt, zijn dat in 63 procent van de gevallen beledigende of discriminerende opmerkingen. Die worden toegeroepen, maar ook geuit via sociale media.

De meeste meldingen bij de antidiscriminatiebureaus, 54 procent, gingen over een 'omstreden behandeling'. Daarmee wordt bedoeld dat iemand oneerlijk wordt behandeld of anders dan anderen.

Een vijfde van de discriminatie gebeurt op de arbeidsmarkt, signaleren de bureaus. Daarbij springen zwangerschapsdiscriminatie en leeftijdsdiscriminatie eruit. Maar ook gaan meldingen over discriminerende opmerkingen op het werk en discriminatie bij sollicitaties.

Mensen die te maken hebben met een handicap of chronische ziekte voelen zich vaak onheus behandeld als het gaat over collectieve voorzieningen. Dat gaat het over gemeenten, sociaal werk, gezondheidszorg, verzekeringen en de Belastingdienst. De meldingen gaan over geschillen over het toekennen van diensten, hulpmiddelen of medische indicaties.