Kopzorgen voor Koeman bij Oranje: wie haalt het EK wel en wie niet?

Noa Lang

Waarschijnlijk was Noa Lang al geen basisspeler geweest op het EK, toch heeft Koeman de PSV-aanvaller er graag bij in Duitsland. Met zijn soms onnavolgbare acties kan hij altijd een wedstrijd openbreken.

Wat Lang precies voor blessure heeft, is onduidelijk. Evenals hoelang het nog duurt voordat de creatieve buitenspeler weer wedstrijden mee kan doen.

Prognose: PSV hoopt in de laatste wedstrijden van het seizoen Lang nog in te kunnen zetten. Mogelijk dus op tijd fit voor het EK.

Justin Bijlow

In februari leek Justin Bijlow een EK-ticket wel op zak te hebben. Nederland wisselt al jaren behoorlijk onder de lat, maar Bijlow was tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden voor Qatar de eerste doelman.

Maar de blessuregevoelige keeper kreeg in februari tijdens de wedstrijd tegen AZ een grote tegenslag te verwerken. Een kuitblessure zorgde ervoor dat hij twee maanden niet in actie kon komen. Zijn vervanger Timon Wellenreuther doet het uitstekend. Het is dus nog maar de vraag of Bijlow nog voldoende speelminuten gaat maken in aanloop naar het EK.

Prognose: Wel fit, maar mogelijk niet genoeg speelminuten voor een EK-selectie.

Quilindschy Hartman:

De back van Feyenoord was hard op weg een basisspeler te worden bij Oranje. Maar een zware kruisbandblessure, opgelopen in een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, gooide roet in het eten voor de 22-jarige verdediger.

Prognose: Haalt het EK sowieso niet.