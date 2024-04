Fabrikanten bezuinigen op dure ingrediënten, terwijl de prijs hetzelfde blijft

De verpakkingen in de supermarkt zijn niet alleen kleiner geworden, maar fabrikanten hebben volgens de Consumentenbond ook de samenstelling veranderd. De zogenoemde 'knibbelflatie' leidt niet tot lagere prijzen: die zijn gelijk gebleven, of zelfs gestegen. Zo bevat hazelnootpasta minder hazelnoot en kippensoep minder kip.

De bond vergeleek de ingrediënten van 600 producten in de supermarkt met vijf jaar geleden. Bij ruim een kwart was de samenstelling veranderd. Vaak was er een kleine aanpassing gedaan in de receptuur, maar bij sommige producten waren de wijzigingen groter. Zo daalde het visgehalte van de lekkerbekjes van Albert Heijn van twee derde naar iets meer dan de helft en stopt Plus nu 6 procent bosvruchten in de siroop met bosvruchtensmaak waar dat eerder 19 procent was.

In meer dan de helft van de gevallen in dit onderzoek ging het om huismerken waarvan de samenstelling veranderde. Maar ook A-merken doen het. Zo verlaagde Bertolli het aandeel olijfolie in de pastasauzen van 20 procent naar 7 procent.

Productverbetering

Fabrikanten wijzen veelal op de gestegen grondstofprijzen. Hazelnoten en olijfolie zijn duur, dus het loont om daar minder van te gebruiken.

Albert Heijn zegt dat de lekkerbekjes lekkerder zijn geworden, omdat het product meer paneermeel bevat en daardoor knapperiger is. Ook de kwaliteit van het slagroomijs zou zijn verbeterd, hoewel daar nu nog maar 23 procent slagroom in zit, in plaats van 32 procent. Plus zegt tegen de Consumentenbond dat de smaak van de bosvruchtensiroop niet is veranderd, omdat mensen vooral het aroma proeven.

De bond wantrouwt de supermarkten en fabrikanten. "De verandering van de samenstelling doet wel iets met de kwaliteit," zegt woordvoerder Joyce Donat in het NOS Radio 1 Journaal. "En als een product is verbeterd, staat dat groot op de verpakking. Dat is nu niet zo."

Producenten vermelden de verandering van de samenstelling netjes op het etiket, zegt ze, maar "consumenten weten dan niet dat de samenstelling vijf jaar geleden nog heel anders was".