Viaplay werkt aan nieuws- en sportzender

Het financieel geplaagde Viaplay werkt aan de lancering van een nieuw kanaal waarin het sport met nieuws wil combineren. Dat meldt de streamingsdienst bij de presentatie van de cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar.

Details wil Viaplay nog niet geven over de plannen, ook niet over de landen waar de nieuws- en sportzender gelanceerd gaat worden. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat de nieuws- en sportzender in "de meeste markten" waar Viaplay uitzendt zal gaan komen. Momenteel is de streamingsdienst actief in Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland.

Het afgelopen jaar trok Viaplay vanwege zware verliezen de stekker uit de activiteiten elders in de wereld. In Nederland ging de streamingsdienst een samenwerking aan met Talpa. SBS9 heet sinds deze maand Viaplay TV, en zendt nu ook kwalificatieraces en samenvattingen van de Formule 1 uit, samen met darts plus Engels en Duits voetbal.

Financiële zorgen

Viaplay stelt dat in de landen waar de sport- en nieuwszender gelanceerd zal worden, dit een aparte zender zal worden. Vorige week bleek dat Viaplay de komende jaren de Formule 1 in Nederland blijft uitzenden. Op de SBS-zenders van Talpa wordt in de ochtend- en avonduren nieuws uitgezonden met Hart van Nederland. De NOS heeft Talpa vanmorgen om een reactie gevraagd.

Uit de nieuwe kwartaalcijfers blijkt dat Viaplay door de zware reorganisatie van vorig jaar uit de rode cijfers is. Dat geldt niet voor de financiële zorgen. Zo kampt het bedrijf nog met schulden en stijgende kosten. Door de verhogingen van de abonnementsprijzen lopen ook veel kijkers weg. Zo wordt Viaplay kijken in Nederland in mei twee euro duurder, naar 17,99 euro per maand.

Topman Jørgen Madsen Lindemann denkt wel dat de kijkersleegloop tijdelijk zal zijn.