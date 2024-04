'Zeker vijf migranten omgekomen bij poging Kanaal over te steken'

Op het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië zijn zeker vijf migranten omgekomen. Dat meldt La Voix du Nord, een lokale Franse krant. Volgens de krant probeerden ze de oversteek te maken in de buurt van Wimereux, een plaats aan de Opaalkust.

De Franse kustwacht bevestigt dat er een mislukte poging is geweest om het Kanaal over te steken en zegt dat er lijken zijn gezien. Medewerkers van de kustwacht zijn op een van de stranden met een actie bezig. Hoeveel migranten hebben geprobeerd om de oversteek naar Groot-Brittannië te maken, is niet duidelijk.