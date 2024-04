Vijf migranten, onder wie 7-jarig meisje, omgekomen bij oversteekpoging Kanaal

De weersomstandigheden in het Kanaal zijn momenteel erg rustig. Bij zulk weer verwacht de Britse kustwacht veel boten met migranten. De boten zitten vaak overvol en kunnen door golven worden overspoeld.

Het is niet de eerste keer dat migranten die de oversteek willen maken in de regio komen te overlijden. In januari stierven vijf migranten nabij een strand in Wimereux. Volgens de Franse maritieme instanties probeerden toen meer dan 70 migranten aan boord te klimmen van een boot voor de kust van de badplaats ten zuiden van Calais. Ook zij wilden de oversteek maken naar Engeland.

Rwanda-wet

Om migranten af te schrikken om de illegale reis naar Engeland te maken, heeft het Verenigd Koninkrijk de controversiële Rwanda-wet aangenomen. Hiermee wil het land illegale migranten per vliegtuig naar Rwanda deporteren. Rwanda is met deze wetgeving tot een veilig land verklaard, om zo juridische bezwaren tegen de uitzettingen te voorkomen.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Cleverly schrijft op X dat "deze tragedies moeten stoppen", verwijzend naar de situatie in Wimereux. "Deze regering doet er alles aan om het bedrijfsmodel van de kwaadaardige mensensmokkelbendes te doorbreken, zodat ze niet langer levens in gevaar brengen", aldus de minister.