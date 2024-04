Medewerker AfD-Europarlementariër verdacht van spionage voor China

De politie heeft gisteren in de Duitse stad Dresden een medewerker van de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD) opgepakt. Hij zit vast op verdenking van spionage voor de Chinese geheime dienst. Zijn woningen zijn doorzocht.

Het gaat om Jian Guo, een Chinees-Duitse medewerker van AfD-Europarlementariër Maximilian Krah. Krah is ook de lijsttrekker bij de aanstaande Europese verkiezingen.

Door Guo's werk in Brussel en Straatsburg had hij toegang tot allerlei parlementaire stukken, die hij zou hebben doorgespeeld aan de Chinezen. Ook zou Guo leden van de Chinese oppositie in Duitsland hebben bespioneerd.

Mol voor China

De publieke omroep ARD, die het nieuws vanochtend als eerste meldde, schrijft dat Guo geen onbekende van de Duitse inlichtingendiensten is. Hij zou zichzelf meer dan tien jaar geleden hebben gemeld als informant, maar tot een samenwerking kwam het niet. De diensten zouden hem onbetrouwbaar hebben geacht en hebben vermoed dat hij een mol was van de Chinese geheime dienst.

Het is de tweede dag op rij dat de Duitse justitie de arrestatie van vermoedelijke Chinese spionnen meldt. Gisteren werden twee mannen en een vrouw opgepakt. De twee zaken lijken volgens de Duitse omroep niet met elkaar in verband te staan.