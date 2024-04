Experts adviseren extra maatregelen tegen mazelen, nieuw OMT bijeengeroepen

Er is geen sprake van een acute situatie of een landelijke uitbraak, benadrukt Tjalling Leenstra, hoofd van de Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding van het RIVM. "Toch vonden we het nodig om te kijken welke maatregelen we moeten treffen om ons voor te bereiden. De vaccinatiegraad in Europa daalt, het is nu tien jaar geleden dat we hier een landelijke uitbraak hadden en we hebben een aantal clusters van besmettingen gezien."

Sinds we in Nederland tegen mazelen vaccineren, steekt de ziekte eens in de tien à vijftien jaar de kop op. Tijdens zo'n uitbraak bouwen ongevaccineerde mensen immuniteit op en daarna groeit het aantal vatbare mensen weer, legt Ruijs van het RIVM uit. Als de onbeschermde groep groot genoeg is en genoeg contact heeft, slaat het virus weer toe.

Laatste uitbraak

De laatste grote uitbraak was in 2013. Tijdens die epidemie belandden er volgens het RIVM 180 mensen met mazelen in het ziekenhuis. Officieel zijn er toen 2700 patiënten gemeld, maar het RIVM gaat ervan uit dat er bij die uitbraak zo'n 27.000 mensen besmet zijn geraakt.

In gemeenten met een vaccinatiegraad onder de 90 procent werd het mazelen-vaccin destijds vervroegd aan kinderen aangeboden. Normaal gebeurt dat op een leeftijd van 14 maanden, maar omdat kleine kinderen een relatief groot risico lopen, konden ze het vaccin vanaf een leeftijd van 6 maanden krijgen.

Lange termijn

Vervroegd vaccineren adviseert het RIVM nu niet. Nadeel daarvan is dat het vaccin dan op de lange termijn minder goed beschermt, zegt Ruijs. "Alleen op één kinderdagverblijf in Brabant is het vaccin wél vervroegd aangeboden aan een tiental kinderen. Daar zaten in meerdere groepen kinderen met mazelen en was het lastig om de groepen uit elkaar te houden."