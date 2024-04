Wekdienst 23/4: Kamerdebat over rapport enquêtecommissie fraudebeleid • Nieuwe discriminatiecijfers

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert over het rapport van de enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia. Hierdoor zijn levens van mensen vermorzeld, concludeerde de commissie eind februari. Ook verschijnen vandaag de jaarlijkse, Nederlandse discriminatiecijfers.

Eerst het weer: de dag begint droog en met veel ruimte voor de zon. In de middag is het wisselend bewolkt, later trekt vanuit het noordwesten een zone met regen het land binnen. Bij een hooguit matige noordwestenwind wordt het 10 graden. De komende dagen blijft het een komen en gaan van buien bij maxima rond een graad of 10.