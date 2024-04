Brits parlement akkoord met plan om asielzoekers te deporteren naar Rwanda

Groot-Brittannië kan illegale migranten per vliegtuig naar Rwanda deporteren. Het parlement heeft de controversiële wet die dit toestaat aangenomen. Rwanda is nu een veilig land verklaard om bezwaren tegen deportaties te voorkomen.

Over de wet is lang gediscussieerd in Groot-Brittannië. De regering probeert het plan er al jaren door te krijgen, maar stuitte steeds op verzet. De wet heeft twee jaar vastgezeten tussen het Hogerhuis en het Lagerhuis, onder andere door juridische tegenslag. Zo werd een eerdere versie door de rechter tegengehouden, omdat Rwanda geen veilig land zou zijn.

Dat probleem voor de Britse premier Sunak is nu verholpen. In november oordeelden de hoogste rechters van het VK dat Rwanda niet veilig is, maar met de nieuwe wetgeving heeft de premier onder meer bereikt dat dit niet langer in de weg staat. Het Lagerhuis heeft Rwanda nu als veilig bestempeld. Daar ging een marathongevecht tussen het Hogerhuis (House of Lords) en het Lagerhuis (House of Commons) aan vooraf dat dat tot diep in de nacht duurde. Dinsdag wordt de wet waarschijnlijk ondertekend door koning Charles.

De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die de oversteek over het Kanaal willen wagen, maar er is veel verzet tegen het omstreden plan. Twee jaar geleden werd nog een vliegtuig met asielzoekers dat op het punt stond naar Kigali te vertrekken op de landingsbaan tegengehouden door een Europese rechter. Het Britse plan wordt met veel interesse gevolgd door andere Europese landen. Mogelijk schept het een precedent over hoe om te gaan met asielzoekers.

Verkiezingen

Voor de Conservatieve premier is de wet symbolisch van groot belang. Het is een verkiezingsjaar in Groot-Brittannië en zijn partij staat er niet goed voor in de peilingen. Met de wet hoopt hij kiezers ervan te weerhouden op Labour te stemmen. Al klinkt er ook veel kritiek op de Rwanda-wet. De focus ligt hiermee op illegale bootmigranten die het Kanaal oversteken. Dat zijn er ongeveer 40.000. Daartegenover staan 1,2 miljoen legale immigranten. Critici zien de wet als druppel op een gloeiende plaat.

Het asielverdrag met Rwanda bepaalt dat migranten die illegaal het land binnenkomen niet langer asiel mogen aanvragen in Groot-Brittannië. In plaats daarvan moeten ze naar Rwanda gebracht worden en daar asiel aanvragen. De eerste vluchten zullen volgens Sunak binnen tien tot twaalf weken plaatsvinden.