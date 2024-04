Door ict-probleem bij het Openbaar Ministerie zijn dossiers en e-mails vaak onbereikbaar

Bij het Openbaar Ministerie (OM) wordt het werk ernstig bemoeilijkt door aanhoudende en in omvang toenemende problemen met de ict, meldt NRC.

Op het eigen intranet maakte het OM maandag bekend een speciale task-force te hebben ingesteld om de moeilijkheden op te lossen. Officieren van justitie en hun medewerkers kunnen steeds vaker geen e-mails ontvangen, versturen of openen.

Aanklagers kunnen ook niet in hun dossiers die tegenwoordig allemaal gedigitaliseerd zijn. "Op strafzittingen staan we als officieren van justitie te improviseren omdat we tijdens de behandeling van de strafzaak vaak onze eigen stukken niet kunnen consulteren", zegt een ervaren officier van justitie tegen de krant.

Al jaren problemen

De problemen doen zich al een paar jaar voor en spelen zich in het hele land af, op alle parketten en in alle arrondissementen. "Communiceren met advocaten is erg lastig. Want je kunt niet openen wat ze sturen", zegt een officier van justitie. Volgens het OM zorgen de ict-problemen er nu ook voor dat de toch al grote achterstanden in de overbelaste rechterlijke organisatie toenemen.

Een woordvoerder van het OM zegt tegen NRC dat er met man en macht gewerkt wordt aan vernieuwing en vervanging van software en hardware. "Dit is complex."