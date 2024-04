Laatste brief van beroemde Britse bergbeklimmer online gezet

Een van de laatste brieven van de beroemde Britse bergbeklimmer George Mallory is een eeuw na zijn dood online gezet door de universiteit van Cambridge. Mallory, die in 1924 stierf op Mount Everest, schreef in de brief aan zijn vrouw Ruth dat de kans dat hij de top van de beroemde berg zou bereiken op dat moment "vijftig tegen één" was.

Kort daarna werd hij voor het laatst gezien. In de brief - geschreven op 27 mei 1924 - wenst de 38-jarige Mallory zijn vrouw het beste en hoopte hij dat haar ongerustheid verdwenen zou zijn "voordat je dit hebt ontvangen".

Everest-expedities

Mallory ondernam in totaal drie expedities naar Mount Everest, met als doel als eerste de hoogste berg van de wereld te beklimmen. Het is niet bekend of hem dat is gelukt; Mallory en zijn klimpartner Andrew Irivine werden voor het laatst levend gezien op zo'n 240 meter van de top.

De eerste bevestigde beklimming van Mount Everest kwam bijna dertig jaar later, in 1953. Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalese Sherpa Tenzing Norgay kregen die mijlpaal achter hun naam.

Pas in 1999 werd het lichaam van Mallory gevonden, op 8138 meter (bijna 800 meter onder de top). Het stoffelijk overschot van Irvine werd nooit gevonden.

'Omdat hij er is'

Al kort na zijn verdwijning werd het verhaal van Mallory een inspiratie voor films en boeken. In 1924 was hij al te zien in de documentaire The Epic of Everest, waarvoor hij was gefilmd.

Eerder had hij faam verworven door zijn reactie op de vraag van een journalist van The New York Times, die wilde weten waarom hij de berg wilde beklimmen. "Omdat hij er is", antwoordde hij.

In 1962 refereerde de Amerikaanse president John F. Kennedy aan die uitspraak in zijn beroemde 'we choose to go to the Moon'-speech, waarin hij de Amerikaanse ambitie om mensen op de maan te zetten aanprijst.

De universiteit van Cambridge plaatste de laatste brieven van Mallory online als herinnering aan zijn fatale beklimming. Eerder hadden enkel wetenschappers toegang tot zijn brieven. In de collectie zitten ook brieven die Mallory schreef aan het front in de Eerste Wereldoorlog.