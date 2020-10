Nog zeker tot december gedeeltelijke lockdown, hoe kom je die tijd door?

Daarom is het beter om een andere daginvulling te vinden. Een daginvulling waarin nuttige, maar ook leuke dingen in voorkomen. "Een klus in huis of iets lekkers bakken: zo kan je somberheid voorkomen en met een voldaan gevoel je dag afsluiten." Daarbij is het ook belangrijk om een vast ritme te houden. Probeer zoveel mogelijk op vaste tijden te gaan slapen en op te staan, dan kan je slaapproblemen voorkomen.

Het is belangrijk dat je niet de hele dag het nieuws aan hebt staan, begint psycholoog Najla Edriouch, die ook advies geeft via haar YouTube-kanaal Psycholoog Najla . "Extra vaak het coronanieuws checken leidt vaak niet tot meer informatie, maar kan wel ervoor zorgen dat jij je minder goed gaat voelen." Spreek daarom met jezelf een vast moment af waarop je het nieuws volgt, zegt de psycholoog.

Minister De Jonge bevestigde vanavond waar veel mensen al bang voor waren: de gedeeltelijke lockdown gaat nog wel even duren. Zeker tot in december, zei hij tijdens de persconferentie met premier Rutte . Hoe komen we die tijd op een zo fijn mogelijke manier door?

En daten? Wees creatief! Datingscoach Denise Janmaat riep eerder al op om niet te stoppen met daten vanwege het virus, maar "creatief te zijn". "Spreek af om elkaar om de dag te videobellen, maar houd het kort. Dan zie je je date steeds in een andere omgeving. Dat maakt het afwisselend en bovendien iets om naar uit te kijken in deze soms eenzame dagen."

Dat digitaal contact houden is ook belangrijk op andere momenten. "Plan Facetime- of Skype-afspraken echt in. Je kan zelfs met hele groepen beeldbellen!"

Ook sociale contacten zijn essentieel. Zeker met de feestdagen zijn we gewend om elkaar op te zoeken. "Veel mensen die de donkere dagen moeilijk vinden hebben de feestdagen als lichtpuntje. Het zou zonde zijn om de feestdagen te schrappen. Daarom is het goed om toch iets te plannen waar mensen naar uit kunnen kijken: op een digitale manier", zegt Edriouch.

Wat ook een voldaan gevoel kan geven, is iemand helpen, zegt de psychologe. "Als je iets kan betekenen voor mensen die bijvoorbeeld hun baan hebben verloren of hard moeten werken in de zorg is dat een win-winsituatie. Je kunt er zijn voor iemand die je nodig heeft en we weten uit onderzoek dat het ook voor jezelf gelukverhogend werkt."

Horeca steunen? Bestel doordeweeks iets lekkers bij je favoriete café, restaurant, pizzeria of snackbar of haal een keer een koffie to go bij jouw favoriete koffietentje.

En de belangrijkste tip: houd echt pauze. Ga eruit, een rondje lopen, fietsen "of desnoods even de stofzuiger pakken om een rondje door het huis te doen". "Zolang je maar geen broodje eet op je werkplek."

En hoe zorg je dat je met al dat thuiswerken wel nog fit blijft en geen lichamelijke klachten krijgt? Volgens fysiotherapeut Roel Rademaker moet je tijdens het thuiswerken zeker elk half uur even opstaan, lopen of verzitten. "We weten inmiddels dat er niet zoiets bestaat als een slechte houding. Toch zit je thuis wel vaak lang in één houding en dat is vaak waarom klachten ontstaan. Mijn motto is echt: je beste houding is je volgende houding."

Bij het openen van YouTube vind je tal van workouts waar je in 10 minuten alle spiergroepen al traint met lichte gewichten, flesjes of een gevulde tas met boeken.

Het is sowieso nodig om minstens een half uur te bewegen per dag. Het liefst buiten, zegt Rademaker. "Als dat niet lukt of je mag niet naar buiten vanwege quarantaine, dan is het altijd slim om een korte intensieve workout binnen te doen." Die zijn gewoon digitaal te vinden. "Op YouTube vind je tal van workouts waar je in 10 minuten alle spiergroepen traint met lichte gewichten, flesjes of een gevulde tas met boeken."

En als je dat ook onderdeel maakt van je vaste ritme, waar psycholoog Edriouch het al eerder over had, ben je niet geneigd om dit over te slaan. "Wat ook kan werken is om workouts samen te doen met vrienden via WhatsApp bellen, of Zoom. Hierdoor heb je ook meer een stok achter de deur."

En heb je dat sociale contact ook weer gehad.