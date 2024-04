Inter pakt twintigste landstitel na winst op AC Milan in verhitte derby

Vijf minuten later had het 0-2 moeten staan, maar Lautaro Martínez schoot de bal van een meter of vijf over het doel. Niet veel later was het bijna gelijk, maar Rafael Leão schoot niet krachtig genoeg na een goede actie.

Beide ploegen bleven kansen krijgen. Namens AC Milan was Davide Calabria dicht bij een treffer, maar keeper Yann Sommer had een goede reflex in huis. Marcus Thuram had na 38 minuten een grote kans namens Inter, maar de Franse spits had zijn vizier ook niet op scherp en schoot naast de paal.

Bevrijding door Thuram

In de tweede helft maakte Thuram zijn misser meteen goed. Hij verraste zijn landgenoot Mike Maignan met een schuiver in de korte hoek en bracht het blauwzwarte deel van San Siro in extase: 0-2.