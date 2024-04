Strengere regels voor telemarketing en deurverkoop om consument te beschermen

Er komen strengere regels voor telemarketing en deurverkoop, heeft demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat aangekondigd. De maatregelen zijn bedoeld om consumenten te beschermen tegen verkooppraktijken.

Straks mogen telemarketeers alleen mensen bellen die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Momenteel mogen consumenten ook nog gebeld worden als zij klant zijn van een bedrijf of dat afgelopen drie jaar waren, maar dat is dus niet meer genoeg.

Ook wordt bij deurverkoop een bedenktijd van drie dagen ingevoerd, zodat de consument het voorstel kan vergelijken met dat van andere aanbieders. Als de consument na drie dagen opnieuw instemt, blijft de wettelijke herroepingstermijn van veertien dagen gelden. In die tijd kan iemand een overeenkomst zonder opgave van reden opzeggen.

'Misleidende en agressieve werving'

De aanscherpingen zijn volgens Adriaansens nodig "omdat consumenten nog altijd aan de deur of telefonisch onder druk worden gezet om direct in te gaan op bijvoorbeeld een nieuw energiecontract". Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) pleit al langer voor een verbod op telemarketing. Ook de Tweede Kamer is daar voorstander van.

ACM zegt veel klachten binnen te krijgen over opdringerige verkooptelefoontjes. Mensen die gebeld worden, krijgen volgens de toezichthouder te maken met "misleidende en soms zelfs agressieve werving".

De regels rond deurverkoop werden vorig jaar juni ook al aangescherpt. Toen werd er een zogenoemde schriftelijkheidsvereiste ingevoerd, wat betekent dat een contract pas geldig is wanneer een consument schriftelijk heeft ingestemd met het aanbod. Dat gold al langer voor verkoop per telefoon.