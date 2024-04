Gemeenten zien honderden keren per jaar illegaal sekswerk

Gemeenten en politie stuiten honderden keren per jaar op illegale prostitutie, blijkt uit een rondgang van de NOS en regionale omroepen. In veruit de meeste gevallen treffen ze sekswerkers aan in woningen, maar soms ook in hotels, massagesalons of op vakantieparken.

Ruim 150 ondervraagde gemeenten constateerden de afgelopen vijf jaar meer dan 2700 keer sekswerk op plekken waar dat volgens de lokale regels niet mag. In veel gemeenten is sekswerk vanuit huis verboden.

Vandaag bleek al dat gemeenten sterk verdeeld zijn over een wetsvoorstel om sekswerk vanuit het eigen huis toe te staan. Zij zouden daarvoor een vergunning moeten verlenen.

Ook gemeenten die zulke thuisontvangst nu al toestaan, zien regelmatig illegaal sekswerk. Sekswerkers huren bijvoorbeeld voor hun werk een kamer bij iemand anders, wat weer niet mag.

Meldingen uit de buurt

Handhavers treden op na meldingen uit de buurt of omdat gemeenten zelf seksadvertenties in de gaten houden en controles uitvoeren. Per locatie treffen ze meestal één of twee sekswerkers aan, al komen gemeenten ook wel eens complete bordelen tegen.

Veel sekswerkers trekken rond en bivakkeren wekelijks ergens anders. "Ze komen vaak uit het buitenland en leven vanuit een koffer", merkt de gemeente Dordrecht.

De herkomst van de sekswerkers (meestal vrouwen) is enorm divers, maar de meeste komen uit Zuid-Amerika, Oost-Europa of uit Nederland zelf.

Matras op de grond

De werkomstandigheden zijn heel wisselend. "Van werkruimtes die zeer professioneel en netjes zijn ingericht tot ruimtes waarbij er slecht een matras op de grond ligt in een vervuilde ruimte", vertelt de gemeente Sittard-Geleen.

Voorbeelden van werkplekken die de gemeente Tilburg aantrof tijdens controles: