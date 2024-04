Strafzaak Trump inhoudelijk gestart: 'Hij wilde verkiezingen corrumperen'

Trumps advocaat Todd Blanche stelde dat de oud-president volledig onschuldig is. "De 34 gevallen die op tafel liggen, zijn maar stukjes papier", stelde Blanche. "Niets hiervan was een misdrijf."

Hij poogde Stormy Daniels in diskrediet te brengen door juryleden eraan te herinneren dat zij tot nu toe geen enkele succesvolle rechtszaak tegen de president heeft gevoerd. Volgens hem zag zij "in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 een kans".

Ook getuige Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump die het zwijggeld namens hem zou hebben betaald, werd door Blanche in een kwaad daglicht gesteld. Cohen verschijnt regelmatig in de media en heeft meerdere boeken geschreven over Trump. "Zijn volledige financiële levensonderhoud is afhankelijk van de vernietiging van Donald Trump."

Getuige

Vandaag maakte de eerste getuige in de zaak, David Pecker, zijn opwachting. Hij stond tot 2020 aan het hoofd van American Media Inc., de uitgever van boulevardblad National Enquirer. Volgens de rechtbankdocumenten benaderde Daniels het mediabedrijf in 2016 met haar bewering dat zij een affaire met Trump had. Ze zou hebben gezegd dat zij daarmee naar buiten wilde treden. Cohen stelt dat Pecker daarna contact met hem legde over een zwijggeldbetaling.

Pecker was vandaag slechts kort aanwezig. Hij sprak over zijn rol bij National Enquirer en zei dat alle verhalen over beroemdheden via hem moesten gaan. Redacteuren konden tot 10.000 dollar uitgeven voor onderzoek. Hogere kosten moesten door hem worden goedgekeurd. Hij sprak nog niet over de mogelijke betaling van zwijggeld. Morgen gaat de rechtszaak verder.

Eerste strafzaak

Het is de eerste strafzaak ooit tegen een oud-president. Trump staat in deze zaak terecht voor in totaal 34 misdrijven wegens het vervalsen van bedrijfsgegevens. Hiervoor kan hij maximaal vier jaar gevangenisstraf krijgen.

Voor het begin van de eerste inhoudelijke zitting sprak de president de pers kort toe. Hij mag inhoudelijk niets over de zaak zeggen, maar sprak over een "hele trieste dag voor Amerika".