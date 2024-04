Rolstoeltennisster De Groot wint Laureus Award, Verstappen buiten prijzen

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft de Laureus Award voor beste sporter met een beperking gewonnen. De 27-jarige de Groot nam de prestigieuze prijs in ontvangst op een gala in Madrid. Max Verstappen was genomineerd voor beste mannelijke sporter, maar hij moest de eer laten aan tennisser Novak Djokovic.

Er stond in 2023 wederom geen maat op de Nederlandse in het rolstoeltennis. Ze won, net als in 2021 en 2022, alle grandslams: de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. In het dubbelspel won ze de Australian Open en Wimbledon en haalde ze de finale op Roland Garros en de US Open.

Begin dit jaar won De Groot, die al drie jaar geen wedstrijd verloor, met de Australian Open haar 21ste grand slam. De Woerdense was al vier keer eerder genomineerd voor de Laureus Award en treedt nu in de voetsporen van haar stadsgenoot Esther Vergeer, die de prijs in 2002 en 2008 in ontvangst mocht nemen.