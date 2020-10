Het is stiller maar niet zo rustig als in maart, 'gevoel van urgentie moet terug'

Het is wel iets stiller in Nederland, maar nog lang niet zo rustig als in maart:

Het lijkt erop dat Nederlanders zich minder goed aan de regels en adviezen houden dan tijdens de eerste lockdown. Cijfers over hoeveel we ons verplaatsen, laten dat goed zien. "Als er minder mobiliteit is, zien mensen elkaar minder. Dat leidt tot minder kans op besmettingen", zegt datadeskundige Marino van Zelst.

De lockdown die twee weken geleden is begonnen, heeft nog geen duidelijke daling in de cijfers opgeleverd. De groei van het aantal besmettingen vlakt voorzichtig af, maar het aandeel positieve testuitslagen stijgt nog.

Tijdens de eerste lockdown was het aantal passanten in de winkelstraten bijna 80 procent minder dan vorig jaar. In de zomer nam de drukte wat toe. Deze maand lopen er zo'n 60 procent minder mensen dan in oktober 2019.

"We zijn minder gaan bewegen sinds de maatregelen, we hebben minder uitgegeven in winkels, maar het effect is nog niet zo groot als in maart", zegt Van Zelst.

In het openbaar vervoer was het aantal reizigers van half maart tot begin mei ruim 80 procent minder dan vorig jaar. Toen de maatregelen werden versoepeld en de scholen open gingen, nam het aantal reizigers wel weer toe. De afgelopen weken daalt de mobiliteit in het ov weer. "Maar dat zou ook door de herfstvakanties kunnen komen, wanneer de mobiliteit altijd daalt", zegt Van Zelst.

Het wegverkeer daalde in de eerste lockdown tot ongeveer de helft van vorig jaar. In de zomer, eind juli, kwamen de cijfers weer heel kort op het niveau van 2019. Vanaf half september dalen de cijfers weer, maar het is nog lang niet zo stil op de weg als tijdens de eerste lockdown.