Van Daalen plaatst zich met discus voor Spelen op veld waar onlangs wereldrecord sneuvelde

Eerder deze maand toonde Van Daalen bij andere wedstrijden in de Verenigde Staten al goede vorm met meerdere worpen boven de 62 meter. In Ramona wierp ze in totaal viermaal verder dan 64 meter. De Rotterdamse studeert en traint aan de Universiteit van Florida.

Met haar nieuwe persoonlijk record maakt Van Daalen een sprong op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze staat nu op de tweede plaats achter recordhouder Jorinde van Klinken (70,22 meter), die ook al een startbewijs voor de Spelen in Parijs heeft bemachtigd.

Moeder voorbij

Van Daalen, vorig jaar goed voor goud met de discus en bij het kogelstoten op het EK onder 23, is de dochter van Jacqueline Goormachtigh, tienvoudig Nederlands kampioene discuswerpen. Goormachtigh (pr: 63,86 meter) zakt door de prestatie van haar dochter naar de vierde plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden.

