EU-landen komen met extra sancties tegen Iran na aanval op Israël

De EU-landen komen met extra sancties tegen Iran na de aanval op Israël van vorig weekend. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell bekendgemaakt na een vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie in Luxemburg.

"Het gaat om sancties op ballistische raketten en op de defensie-industrie van ballistische raketten", zei demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken. Door deze maatregelen mogen mensen of bedrijven geen materialen leveren waarmee Iran raketten kan bouwen.

Iran viel Israël in de nacht van 13 op 14 april aan met honderden raketten en drones. Het was een vergelding voor het bombardement op het terrein van de Iraanse ambassade in Damascus, waarbij een hoge commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde omkwam. De Iraanse raketten en drones werden bijna allemaal door Israël en bondgenoten onderschept. Toch vindt de EU het belangrijk om met de sancties een signaal af te geven aan Iran.

Terroristisch of niet

De EU-ministers discussieerden ook over de vraag of zij de Iraanse Revolutionaire Garde willen typeren als een terroristische organisatie. Dit eliteleger zou de aanval op Israël hebben uitgevoerd. De Verenigde Staten bestempelden de Garde in 2019 als terroristische organisatie. Vorige jaar stemde het Europees Parlement er met een grote meerderheid voor om dat ook te doen.

Om de Garde op de Europese lijst van terroristische organisaties te laten komen, moet ook de Europese Raad van ministers ermee instemmen. De Europese ministers deden dat vandaag nog niet. Een van de problemen is volgens Bruins Slot het vinden van de juiste juridische basis voor zo'n kwalificatie.

Die juridische basis is volgens haar wel nodig omdat het Europese Hof van Justitie de typering 'terroristische organisatie' anders weer tenietdoet. De minister hebben besloten dat de juridische dienst van de Europese Unie gaat analyseren "of er aanwijzingen zijn om ze op die lijst te zetten".