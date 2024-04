Geweld Israëlische kolonisten loopt op, 'en het leger kijkt toe'

Kolonisten worden bewapend door de regering. De ultranationalistische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir heeft hen sinds het begin van de oorlog voorzien van duizenden automatische vuurwapens, helmen en uniformen.

Ook het huis van Abdellatif Abu Alia werd onder vuur genomen in Al-Mughayyir, en ook hier was iedereen thuis: "Tientallen kolonisten kwamen op ons af. We hebben de poort snel dichtgedaan en zijn naar binnen gevlucht. Maar de kogels kwamen van alle kanten.", zegt hij terwijl hij de kogelgaten toont.

Vier gezinsleden raakten gewond. Een 25-jarige bezoekers werd gedood. Zijn bloed is te zien waar hij werd neergeschoten, vlak achter de voordeur. "Overal waar ze beweging zagen, schoten ze", zegt Abu Alia

Ook hij heeft niet het gevoel dat het Israëlische leger de Palestijnen beschermt. "Dit kan gewoon gebeuren. En ik heb het leger zien staan. Ik heb gezien dat ze erbij waren maar niks deden. Ze hielden juist Palestijnen tegen die ons wilden helpen vechten tegen de kolonisten."

Reactie leger

In een reactie aan de NOS zegt het leger dat het zijn missie is alle bewoners in het gebied te beschermen. "Militairen worden geconfronteerd met gewelddadige incidenten van Israëliërs tegen Palestijnen of hun eigendommen. In zulke gevallen zijn ze verplicht die overtreding te stoppen. Incidenten waarbij militairen orders niet opvolgen, onderzoeken we grondig en waar nodig volgen er disciplinaire maatregelen", zegt een woordvoerder.