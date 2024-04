Papoea-Nieuw-Guinea ontstemd over opmerkingen Biden over kannibalisme

De premier van Papoea-Nieuw-Guinea is ontstemd over een opmerking van de Amerikaanse president Biden. Die impliceerde vorige week dat zijn oom in de Tweede Wereldoorlog is opgegeten door kannibalen in Papoea-Nieuw-Guinea of dat zijn lichaam niet geborgen kon worden, omdat reddingswerkers bang waren opgegeten te worden.

Tijdens een campagnebijeenkomst in Pittsburg zei Biden dat zijn oom Ambrose Finnegan met kleine vliegtuigjes verkenningsvluchten uitvoerde tijdens de oorlog. Hij stelde dat het vliegtuig van zijn oom was neergeschoten boven Nieuw-Guinea en dat "ze zijn lichaam nooit hebben gevonden omdat er in dat deel van Nieuw-Guinea toen veel kannibalen waren".

In officiële documenten staat alleen dat Finnegan om het leven kwam bij een vliegtuigcrash in de Stille Oceaan op 14 mei 1944. Door onbekende oorzaak hielden de twee motoren van het vliegtuig ermee op en belandde het vliegtuig in zee.

Verspreking

Drie mannen kwamen om het leven, een vierde kon het vliegtuig levend verlaten en werd gered door een nabijgelegen boot. Dat het vliegtuig van de oom van Biden uit de lucht werd geschoten of dat Finnegan is opgegeten door kannibalen wordt nergens genoemd.

"De opmerkingen van Biden zijn misschien een verspreking, maar mijn land verdient het niet om zo neergezet te worden", stelde premier Marape in een verklaring.

"Ik roep Biden op om te laten onderzoeken hoe ze deze overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog kunnen opruimen, zodat de waarheid over het lot van verdwenen militairen zoals Ambrose Finnegan boven tafel komt."

'Bezaaid met vliegtuigwrakken'

Volgens Marape is zijn land in de Tweede Wereldoorlog "onnodig een conflict in gesleept waar het niets mee te maken had". Het eiland en de naburige Salomonseilanden zijn volgens hem bezaaid met overblijfselen uit de oorlog, zoals stoffelijke overschotten, vliegtuig- en scheepswrakken en onopgeruimde explosieven waardoor nog altijd mensen omkomen.

Papoea-Nieuw-Guinea is een belangrijke strategische partner voor de Verenigde Staten en Australië in de strijd om invloed in de regio tegen China. De VS tekende vorig jaar een defensieovereenkomst met het eiland. China heeft al een veiligheidsakkoord met de naburige Salomonseilanden en wil ook nauwere banden met Papoea-Nieuw-Guinea.

De Chinese buitenlandminister Wang Yi bezocht zondag het eiland om de economische banden tussen de landen aan te halen. Deze week komt de Australische premier Albanese langs om de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Ongepast

De opmerkingen van Biden zijn ongepast, stellen ook andere inwoners van het eiland. "De Melanesiërs, waar de Papoea-Nieuw-Guineeërs deel van uitmaken, zijn een trots volk", zegt politicoloog Michael Kabuni van de universiteit van Papoea-Nieuw-Guinea in The Guardian.

"Ze vinden deze typering beledigend. Niet omdat iemand zegt: o, er was kannibalisme op het eiland. Ja, dat weten we, dat is een feit", zegt Kabuni. "Maar als je het uit zijn verband rukt en impliceert dat je oom uit een vliegtuig springt en dat we dan op een of andere manier zouden denken dat hij een goed maaltje zou zijn, is onacceptabel."

'Uit respect opgegeten'

Volgens hem was er alleen sprake van kannibalisme in een zeer specifieke context. Overledenen werden in het verleden volgens hem in sommige gemeenschappen door hun nabestaanden "uit respect" soms opgegeten om ervoor te zorgen dat hun lichamen niet zouden ontbinden. "Er was een context. Ze zouden niet zomaar een witte man opeten die uit de lucht kwam vallen."