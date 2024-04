Drie tieners vast voor aanslagen op Tilburgse coffeeshop

De politie heeft drie tieners aangehouden voor een reeks aanslagen op een Tilburgse coffeeshop. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Tilburg, een jongen van 16 uit Coevorden en een 19-jarige man uit Amsterdam.

De politie denkt dat de 19-jarige Amsterdammer verantwoordelijk is voor een recente aanslag, namelijk het beschieten van de coffeeshop op 30 maart. Hij werd afgelopen weekend opgepakt. De 15- en 16-jarige verdachten zaten al vast, heeft de politie bekendgemaakt.

De coffeeshop aan de Gasthuisring in Tilburg is de afgelopen jaren zeker acht keer doelwit geweest van een aanslag, schrijft Omroep Brabant. Het pand werd meermaals beschoten, bekogeld met brandbommen en er werd een granaat op de stoep achtergelaten. De regionale omroep zette de eerste zeven aanslagen onlangs op een rijtje.

Fouilleren en zaak dicht

De Tilburgse burgemeester Weterings besloot de zaak afgelopen vrijdag nog voor zeker twee weken op slot te gooien. Eerder werden al andere maatregelen genomen om een nieuwe aanslag te voorkomen.

Zo mogen agenten sinds een week iedereen preventief fouilleren die zich rond de coffeeshop bevindt. Het gaat om een gebied van zo'n tien straten die voor een half jaar aangewezen zijn als veiligheidsrisicogebied.

Ook wil Weterings dat de coffeeshop 24 uur per etmaal beveiligd wordt als de deuren weer opengaan. "Ik zit in een spagaat. Ik moet de veiligheid bewaken, maar daarmee straf ik de ondernemer dubbel. Die wordt eerst getroffen door de aanslag en daarna nog eens door de sluiting die ik opleg. Dat voelt niet helemaal eerlijk", zei Weterings afgelopen weekend over de sluiting.

De politie laat weten dat het onderzoek naar de reeks aanslagen nog loopt. Het is nog niet duidelijk of de drie verdachten verantwoordelijk worden gehouden voor alle acht aanslagen.