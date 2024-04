Brits parlement stemt over omstreden Rwanda-wet, premier is vastberaden

De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die de oversteek over het Kanaal willen wagen, maar er is veel verzet tegen het omstreden plan. Twee jaar geleden werd nog een vliegtuig met asielzoekers dat op het punt stond naar Kigali te vertrekken op de landingsbaan tegengehouden door een Europese rechter.

Sunak hoopt dat het aannemen van de wet zijn Conservatieve Partij een impuls geeft bij de verkiezingen later dit jaar. De Conservatieven staan er nu namelijk niet goed voor in de peilingen.

Er is discussie over de focus van het Britse kabinet op illegale immigratie via het Kanaal. Ieder jaar komen ongeveer 40.000 mensen illegaal met bootjes aan in het Verenigd Koninkrijk. Daartegenover staan zo'n 1,2 miljoen legale immigranten.