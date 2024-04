Britse presentator Huw Edwards weg bij BBC na 'medisch advies'

De Britse journaalpresentator Huw Edwards heeft ontslag genomen bij zijn werkgever BBC, volgens de omroep op "medisch advies". Edwards was al sinds juli niet meer te zien als presentator. Hij werd er onder meer van beschuldigd een minderjarige te hebben betaald voor seksueel getinte foto's.

Edwards werkte veertig jaar voor de BBC, en groeide uit tot de presentator van het belangrijkste tv-journaal van de omroep, het Ten O' Clock News. De 62-jarige presentator behoorde tot de best verdienende presentatoren van de BBC en verdiende meer dan 400.000 euro per jaar. Hij krijgt volgens de omroep geen geld mee vanwege zijn vertrek.

Edwards kondigde onder meer de dood aan van koningin Elizabeth in 2022 en was de anchorman van belangrijke uitzendingen rondom verkiezingen, de Olympische Spelen in Londen van 2012 en koninklijke huwelijken.

Geen zaak bij de politie

De omroep zegt het ontslag van Edwards "aanvaard" te hebben en van mening te zijn "dat alle partijen nu verder kunnen". "We denken dat het niet gepast is om verder te reageren", staat in een verklaring. Edwards is sinds het uitkomen van de beschuldigingen niet meer in het openbaar verschenen.

De politie heeft overigens geen actie ondernomen tegen Edwards. Uit onderzoek is volgens de Londense en Welshe politie gebleken dat er geen bewijs is dat Edwards strafbare feiten gepleegd heeft.

Zijn vrouw Vicky Flind maakte na berichten over een niet nader genoemde BBC-presentator in Britse media bekend dat Edwards met mentale problemen in het ziekenhuis was opgenomen.