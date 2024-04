Leerdam vertrekt ondanks 'zeer mooi voorstel' bij Jumbo-Visma

Schaatsploeg Jumbo-Visma heeft de onderhandelingen met topschaatsster Jutta Leerdam stopgezet. Dat betekent dat de 25-jarige Leerdam op zoek moet naar een andere ploeg.

Commercieel directeur Sven Kramer van Jumbo-Visma laat na berichtgeving in De Telegraaf weten dat de gesprekken inderdaad zijn gestaakt. De ploeg had Leerdam volgens hem een "zeer mooi voorstel gedaan", maar omdat de sprintster twijfelde heeft de ploeg de stekker uit de besprekingen getrokken.

Leerdam was in het verleden onder andere wereldkampioen sprint en won meerdere gouden medailles bij de WK afstanden. Daarnaast haalde ze bij de Olympische Spelen in Peking van 2022 een zilveren plak op de 1000 meter.

Meer vertrekkers

Jumbo-Visma gaat komend seizoen flink op de schop. Eerder werd al bekend dat Thomas Krol, Kai Verbij en Antoinette Rijpma-de Jong het team van coach Jac Orie gaan verlaten. Daar tegenover staat de komst van nationaal sprintkampioene Isabel Grevelt en Sanne in 't Hof.