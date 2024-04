Leerdam moet op zoek naar andere schaatsploeg: Jumbo-Visma stopt onderhandelingen

Geld speelt bij die gesprekken niet de belangrijkste rol volgens Ten Hove. "In eerste instantie leek het ons lastig haar te kunnen betalen. Maar als snel werd in de gesprekken duidelijk dat het haar niet om de financiën gaat, maar om de plek waar het sporttechnisch het best voor haar kan uitpakken."

Team Reggeborgh zegt één gesprek gehad te hebben met Leerdam, maar dat krijgt verder geen vervolg.

Meer vertrekkers

Leerdam was in het verleden onder andere wereldkampioen sprint en won meerdere gouden medailles bij de WK afstanden. Daarnaast haalde ze bij de Olympische Spelen in Peking van 2022 een zilveren plak op de 1000 meter.

Jumbo-Visma gaat komend seizoen flink op de schop. Eerder werd al bekend dat Thomas Krol, Kai Verbij en Antoinette Rijpma-de Jong het team van coach Jac Orie gaan verlaten. Daar tegenover staat de komst van nationaal sprintkampioene Isabel Grevelt en Sanne in 't Hof.