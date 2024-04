Schaaksensatie Gukesh houdt hoofd altijd koel: 'Alsof je tegenover robot zit'

"Het is voor zijn tegenstanders frustrerend." De kracht van schaaksensatie Dommaraju Gukesh zit vooral in zijn kalmte, denkt Jeroen van den Berg, directeur van het Tata Steel-toernooi.

"Het is alsof ze tegenover een robot zitten. Zijn gezichtsuitdrukking is altijd hetzelfde, of hij nou aan het winnen is of aan het verliezen."

De pas 17-jarige Indiër Gukesh won dit weekend het kandidatentoernooi en mag als jongste schaker ooit om de wereldtitel gaan strijden. "Natuurlijk, hij is heel jong. Maar dat zijn er wel meer tegenwoordig", weet Van den Berg. "Dus dat is niet per se heel verrassend. Wat hem bijzonder maakt, is dat hij ongelooflijk koel blijft in zijn hoofd."

Van den Berg mocht Gukesh al twee keer ontvangen op het Tata Steel-toernooi, het jaarlijkse Nederlandse schaaktoernooi in Wijk aan Zee. "Hij is vaak als eerste in de zaal, zo'n vijftien minuten van tevoren. En dan zit hij al volledig in zijn focus."

Vriendelijk, bescheiden en correct

Gukesh komt uit een medisch gezin, vertelt Van den Berg. Zijn vader is KNO-arts, zijn moeder microbioloog. "Hij wordt altijd bijgestaan door zijn vader. Die twee zijn bijna onafscheidelijk. Het zijn ontzettend vriendelijke mensen, ontzettend bescheiden ook. En hij is heel correct."

Van den Berg: "Hij is geen grote prater, maar neemt wel altijd netjes de tijd voor journalisten. Dan zie ik weleens aan zijn gezicht dat hij daar niet veel zin in heeft, maar toch doet hij het. Hij is heel volwassen voor zijn leeftijd."