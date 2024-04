Blom vol bewondering: 'Duplantis gaat dit jaar nog paar wereldrecords breken'

"Waanzinnig. Ik geloofde het bijna niet. Echt bizar." Met die lovende woorden omschrijft oud-polsstokhoogspringer Rens Blom de prestatie van Armand Duplantis.

De Zweed sprong zaterdag in China over 6,24 meter en scherpte zo voor de achtste keer het wereldrecord aan. De manier waarop én het moment in het seizoen zorgden ervoor dat Blom vol bewondering naar Duplantis keek.

"Het was pas de eerste wedstrijd van het jaar in het buitenseizoen. Dat is al verbazingwekkend", zegt Blom in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Bovendien waren de omstandigheden in Xiamen niet optimaal. "Het had geregend van tevoren. Echt fenomenaal dat hij dan zo'n sprong laat zien, ik heb er geen woorden voor", aldus Blom, die in 2005 zelf wereldkampioen werd.