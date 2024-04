Terrasbelasting in Amsterdam fors omhoog, kost een fluitje straks 5 euro?

Eigenlijk wilde Amsterdam de heffing in een tijdsbestek van enkele jaren trapsgewijs verhogen. Maar in de coronajaren werd de terrasbelasting tijdelijk afgeschaft, waardoor ondernemers nu in één keer met een forse stijging te maken hebben.

De gemeente benadrukt dat de belastingverhoging ruim van tevoren is aangekondigd en bovendien hoognodig is. "Het gaat niet om horecaondernemers pesten", zegt wethouder Hester van Buren (PvdA). "Het gaat erom dat we schaarse openbare ruimte hebben."

Andere steden

Gemeentes mogen zelf bepalen hoe veel terrasbelasting ze heffen, met grote verschillen tot gevolg. Utrecht vraagt horecaondernemers 58 euro per vierkante meter, in Rotterdam zijn de eerste 50 vierkante meters belastingvrij, en in Den Haag en Lelystad betalen terraseigenaren helemaal niks.

"Terrassen dragen bij aan het verlevendigen van de stad", zegt een woordvoerder van de gemeente Lelystad. Door geen terrasbelasting te vragen wil de gemeente de ondernemers tegemoet komen.

In Hoorn is de terrasbelasting 44 euro per vierkante meter. De Noord-Hollandse havenstad verhoogde de tarieven afgelopen jaar niet tot nauwelijks, net als veel andere gemeentes. Maar het is de vraag hoe lang ze dat volhouden. Wethouder Axel Boomgaars (GroenLinks) wijst erop dat gemeentes vanaf 2026 fors minder geld krijgen van het Rijk.

"Dan moet je kiezen: gaan we onze onze toeristenbelasting, terrasbelasting of onroerendezaakbelasting verhogen? Of gaan we snijden in subsidies voor cultuur, sportclubs of mensen met een minimuminkomen? Dat is natuurlijk een pijnlijk verhaal."

Een biertje bij restaurant d'Oude Waegh in Hoorn kost "slechts" 3,50 euro, zegt horecabaas Frank Wiese. "In Amsterdam zal het inmiddels 4,5 of 5 euro zijn."

Te veel toeristen

Evers van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland vreest dat horecazaken nu weinig anders kunnen dan hun prijzen omhooggooien. 5 euro voor een fluitje? "Dat zijn prijzen waar we niet op hopen." Ook sportclubs hebben last van die hogere terrasbelasting, schrijft Het Parool. De clubs zouden nu al gedwongen contributies verhogen.

Amsterdam ontvangt dit jaar naar schatting ruim 20 miljoen toeristen. Het stadsbestuur vindt dat te veel en nam twee jaar terug al maatregelen, zoals het vervroegen van sluitingstijden voor horeca en het beperken van riviercruises.

Wethouder Van Buren benadrukt dat de terrassen op openbare, gemeentelijke grond staan. "Als mensen daar geld mee willen verdienen vind ik het ook redelijk als daar een vergoeding voor wordt betaald. En het geld dat we ophalen gebruiken we om alles toegankelijk te houden: het plein schoonmaken, culturele voorzieningen stimuleren."

De horecaondernemers uit de hoofdstad willen actievoeren. Het is nog onbekend hoe dat protest er precies uit gaat zien.