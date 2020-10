Weer kan Real niet winnen in Champions League, Bayern en City nog foutloos

Sjachtar Donetsk hield in groep B na de verrassende zege bij Real thuis een punt over aan het duel met Internazionale (0-0). Verdiend was dat allerminst, want de ploeg van Stefan de Vrij raakte meerdere keren het houtwerk. Sjachtar blijft koploper.

Bayern nog foutloos

Titelhouder Bayern München is na twee duels in de Champions League nog foutloos. Na de 4-0 winst op Atlético Madrid vorige week hadden de Duitsers dinsdagavond meer moeite bij Lokomotiv Moskou: 1-2.

In een goedgevuld stadion in Moskou - in Rusland zijn er 'gewoon' toeschouwers welkom bij sportwedstrijden - was Joshua Kimmich de gevierde man. Zijn uithaal elf minuten voor tijd zorgde voor drie punten.