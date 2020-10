Titelhouder Bayern houdt hoofd koel in goedgevuld stadion in Moskou

Bayern München viert de late treffer van Kimmich - Pro Shots

Titelhouder Bayern München is na twee duels in de Champions League nog foutloos. Na de 4-0 winst op Atlético Madrid vorige week hadden de Duitsers dinsdagavond meer moeite bij Lokomotiv Moskou: 1-2. In een goedgevuld stadion in Moskou - in Rusland zijn er 'gewoon' toeschouwers welkom bij sportwedstrijden - was Joshua Kimmich de gevierde man. Zijn uithaal elf minuten voor tijd zorgde voor drie punten. Tot die tijd stond het namelijk 1-1.

Fans in Moskou moedigen hun ploeg aan tegen Bayern - Pro Shots

Bayern kwam verdiend op voorsprong: uit een mooie aanval kopte Leon Goretzka raak. De assist van rechtsback Benjamin Pavard, die al zwevende de bal met de binnenkant van de voet panklaar afleverde, was nog fraaier dan de goal. Na rust wankelde Lokomotiv, maar nadat de VAR een penalty van Bayern had geschrapt, vatte de ploeg moed, zocht de aanval en Aleksej Mirantsjoek liep knap de 1-1 binnen. Vanaf negen uur spelen Atlético en RB Salzburg in dezelfde groep A tegen elkaar. Sjachtar verrast opnieuw Sjachtar Donetsk hield in groep B na de verrassende overwinning bij Real Madrid thuis een punt over aan het duel met Internazionale. Het bleef 0-0. Verdiend was dat allerminst.

Romelu Lukaku probeert het namens Internazionale - Pro Shots