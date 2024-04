Aboutaleb: 'Fakkels uit stadion houden lastig, meegenomen in intieme delen'

De bekerfinale tussen Feyenoord en NEC werd gisteren twee keer stilgelegd omdat er fakkels werden afgestoken in het stadion. Voorafgaand aan de huldiging vanmiddag zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat het nauwelijks te voorkomen is dat supporters fakkels meenemen, omdat ze die onder andere meesmokkelen in hun "intieme delen".

De burgemeester zegt dat niet alleen mannen, maar ook vrouwen dit doen. "Mij wordt verteld dat de wc's achter die vakken vol liggen met condooms, waar ze die fakkels in stoppen om ze verborgen te houden op intieme plekken."

De wedstrijd werd eerst in de dertiende minuut stilgelegd nadat supporters van beide clubs vuurwerk afstaken. Dit veroorzaakte grote rookwolken in het stadion. Na enkele minuten kon de wedstrijd worden hervat.

Kort na het begin van de tweede helft werd de wedstrijd opnieuw stilgelegd, omdat een spandoek in brand was gestoken in de gracht achter het doel. "Mensen zeiden tegen me: burgemeester, maakt u geen zorgen, want die dingen zijn geïmpregneerd. Maar als je er maar genoeg fakkels op laat liggen, dan smeult dat en komen er giftige stoffen naar boven."

'Onzinnig en gevaarlijk'

Tegen mensen die fakkels het stadion binnen smokkelen door ze in hun intieme delen te stoppen, is nauwelijks iets te doen, zegt de burgemeester. "Of je moet op zijn Chinees op mensen jagen met speciale röntgenapparaten. Dat gaat mij te ver."

"Jongens, stop daar alsjeblieft mee", zegt Aboutaleb tegen supporters die fakkels meesmokkelen. "Het is zo onzinnig en gevaarlijk."

Grenzen aan fouilleren

In een schriftelijke reactie zegt de KNVB niet in te gaan op "speculaties hoe het vuurwerk het stadion in heeft kunnen komen". Volgens de voetbalbond zitten er wel grenzen aan fouilleren. "Zo mag er niet gefouilleerd worden bij intieme delen. Supporters zijn inventief gebleken en wisten in het verleden vuurwerk op allerlei manieren het stadion in te smokkelen", aldus een woordvoerder.

De KNVB zegt met behulp van videobeelden de daders van de vuurwerkincidenten te zullen opsporen en bestraffen met stadionverboden.

Twee jaar geleden begon de Eredivisiewedstrijd tussen Ajax en Feyenoord ook later nadat een spandoek in brand werd gestoken: