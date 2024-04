Gemeente en ASML onderzoeken grootschalige uitbreiding in Eindhoven

De gemeente Eindhoven en chipmachinefabrikant ASML onderzoeken samen of het bedrijf kan uitbreiden op een terrein in het westen van de stad.

Er was de laatste tijd veel te doen over ASML, het bedrijf met de hoogste beurswaarde van Nederland. Het kabinet en de regio Eindhoven besloten vorige maand 2,5 miljard euro uit te trekken voor de verbetering van het ondernemingsklimaat voor ASML en andere chipbedrijven.

Ze deden dat nadat de topman van ASML waarschuwde dat Nederland het het bedrijf niet te moeilijk moet maken. Want daardoor overwoog ASML buiten Nederland uit te breiden. "We doen het liever hier. Maar als het hier niet meer kan, dan doen we het ergens anders", zei ASML-topman Peter Wennink begin dit jaar.

De hoofdvestiging van ASML is in Veldhoven, ten westen van Eindhoven. Wereldwijd heeft het bedrijf meer dan 42.000 medewerkers, van wie iets meer dan de helft in Nederland. Op het terrein in Eindhoven, de zogeheten Brainport Industries Campus (BIC), is volgens de gemeente plek voor 20.000 ASML-medewerkers.

Voorkeur dichtbij Veldhoven

"Dit is een cruciaal moment en een belangrijke stap voor de toekomst", zegt wethouder Brainport en Economie Steenbakkers. "Voor Brainport Eindhoven, maar zeker ook voor Nederland en Europa. Met de mogelijke uitbreiding van ASML op BIC bouwen we aan het toekomstige verdienvermogen van de regio en Nederland."

ASML en Eindhoven gaan de uitbreiding onderzoeken, wat dus betekent dat ASML er nog niet definitief voor gekozen heeft. "ASML heeft de voorkeur om de kernactiviteiten in Nederland zo dicht mogelijk bij de bestaande locaties in Veldhoven te houden", zegt de financiële topman Roger Dassen. "BIC is voor ons een interessante optie die we nu samen met de gemeente Eindhoven verkennen."

Investeringsklimaat

Hij zegt er ook bij dat er allerlei andere dingen meespelen bij hun beslissing, "zoals de beschikbaarheid van talent, infrastructuur, huisvesting en een sterk investeringsklimaat in het algemeen."

De 2,5 miljard euro van het kabinet en de regio zijn bedoeld om die dingen te adresseren. Zo gaat er geld naar verbetering van snelwegen en spoorverbindingen rond Eindhoven en naar de Technische Universiteit voor talentontwikkeling. ASML is hier positief over: "Wij verwelkomen de recente beslissing van het demissionaire kabinet om het investeringsklimaat te verbeteren."

Minister Adriaansens van Economische Zaken vindt de intentie van ASML om uit te breiden in Eindhoven goed nieuws. "Hieruit spreekt ook vertrouwen in ons vestigingsklimaat."

Later dit jaar moet duidelijk worden of ASML definitief kiest voor uitbreiding in Eindhoven.