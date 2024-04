Podcast De Dag: Dollars voor Oekraïne

Dit weekeinde kwam de VS met meer steun voor Oekraïne. 61 miljard dollar extra gaat er naar Oekraïne ter ondersteuning van de oorlog met Rusland. Het is hard nodig: Oekraïense troepen hebben een groot tekort aan munitie en het luchtafweersysteem staat onder druk, waardoor Russische raketten en drones steeds vaker doel treffen.

We spreken met journalist Michiel Driebergen over de stand van zaken in Oekraïne. En Peter Wijninga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies legt uit wat de steun voor Oekraïne kan betekenen.