IJshockeysters verliezen ook tweede WK-duel van Hongarije

Tegen Hongarije kwam Nederland na twaalf minuten in de eerste periode op achterstand door een knappe goal van Zsofia Pazmandi. De aanvalster werd helemaal vrijgelaten, kon vanaf links naar binnen snijden en schoot de puck fraai in de rechterbovenhoek.

Pas in de laatste seconden van de tweede periode was het weer raak: 2-0. Ditmaal via Reka Dabasi. Zij was er als de kippen bij nadat keepster Eline Gabriele een schot niet goed van de doellijn had weggewerkt.

Woensdag tegen Zuid-Korea

Nederland, de mondiale nummer 17, treft op het WK komende woensdagmiddag om 16.00 uur Zuid-Korea. Later deze week volgen ook nog duels met Noorwegen en Oostenrijk.

De bovenste twee ploegen uit de groep van zes maken de stap omhoog naar de hoogste divisie van het wereldkampioenschap. Het slechtste land degradeert.