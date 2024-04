Triomftocht golfster Korda duurt voort met majortitel en vijfde zege op rij

Nelly Korda is winnares geworden van het eerste majortoernooi van het jaar. De Amerikaanse hield in The Woodlands bij het Chevron Championship de Zweedse Maja Stark twee slagen achter zich.

Voor de 25-jarige Korda was het de tweede titel op een major. In 2021 won ze al het Women's PGA Championship. Ze boekte bovendien de vijfde toernooizege op rij. Korda is pas de derde golfster die dat presteert. Nancy Lopez (1978) en Annika Sörenstam (2004-2005) gingen haar voor.

Stark zette Korda met birdies op de laatste twee holes nog wel onder druk. Maar Korda was ertegen bestand. Op hole 18 vloog haar bal keurig over het meertje, waarna ook zij met een birdie afsloot.

De overwinning vierde ze vervolgens met een sprong in het meertje.