Veelbesproken huurwet lijkt op meerderheid af te stevenen

Het kabinetsvoorstel om in te grijpen in de vrije huurmarkt lijkt op een meerderheid af te stevenen. Daarmee kunnen woekerprijzen voor huurders met een middeninkomen harder aangepakt worden.

In een debat in de Tweede Kamer zei PVV-Kamerlid Madlener dat hij "denkt" dat zijn partij de wet gaat steunen en daarmee zou er een meerderheid zijn in de Tweede Kamer. Madlener benadrukte dat zijn fractie, die er morgen over vergadert, er nog wel mee moet instemmen.

Het gaat om de wet die De Jonge twee jaar geleden presenteerde om in te grijpen in de vrije huurmarkt bij huurcontracten. Buiten de sociale sector mag een huisbaas nu nog zelf de prijs van zijn woning bepalen en door de woningnood is die vaak torenhoog.

Na de lancering van het voorstel startten beleggers en particuliere verhuurders een tegenoffensief. Zij waarschuwen voor averechtse effecten. Door het verdwijnen van hun verdienmodel zullen huurpanden massaal in de verkoop gaan, zeggen zij. Ook de Raad van State vreest daarvoor. De Jonge heeft aanpassingen gedaan om de critici tegemoet te komen.