KNVB wil vuurwerkgooiers bekerfinale opsporen en bestraffen

De KNVB gaat de daders van de vuurwerkincidenten tijdens de finale van de KNVB-beker in De Kuip opsporen en bestraffen met stadionverboden.

De finale tussen NEC en Feyenoord werd zondag twee keer tijdelijk gestaakt vanwege vuurwerk. In een van de gevallen ontstond brand in de gracht achter een van de doelen.

De KNVB laat weten dat de bond met behulp van alle beschikbare videobeelden de daders gaat identificeren en dat die stadionverboden van 18 tot 60 maanden en boetes van 100 tot 450 euro kunnen verwachten.

De voetbalbond is als organisator eindverantwoordelijk voor de KNVB-bekerfinale. De bond wijst erop dat net als in de competities de club verantwoordelijk is voor de eigen aanhang en het gedrag van deze supporters.

Vuurwerk in het stadion

Het is nog de vraag hoe supporters het vuurwerk het stadion in hebben kunnen krijgen. Volgens de KNVB hebben stewards de supporters gefouilleerd en zijn speciaal getrainde vuurwerkhonden ingezet op de korte zijdes van het stadion.

In de nachten voor de finale was er bewaking, zodat er in de week voor de wedstrijd geen vuurwerk het stadion binnen kon worden gesmokkeld, aldus de KNVB. De bond wijst er wel op dat er aan het fouilleren grenzen zitten en dat supporters inventief zijn en in het verleden vuurwerk op andere manieren het stadion binnen hebben gekregen.