Frenkie de Jong 'vijf weken aan de kant' met enkelblessure, EK lijkt niet in gevaar

Het is al de derde keer dit seizoen dat De Jong een enkelblessure oploopt. In het najaar stond hij twee maanden langs de kant en in maart was hij zo'n vier weken uitgeschakeld.

Door zijn blessures speelde de 26-jarige De Jong sinds het WK in Qatar slechts twee interlands voor Oranje. In die periode moest hij in tien wedstrijden verstek laten gaan.

Het EK in Duitsland begint voor Oranje op 16 juni met een groepswedstrijd tegen Polen. In de voorbereiding speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog oefenduels met Canada (6 juni) en IJsland (10 juni).