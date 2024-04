Kind (1) in Italië doodgebeten door twee pitbulls

In Italië is een kind van vijftien maanden doodgebeten door twee pitbulls. Het incident gebeurde in de buurt van Salerno, in het zuiden van Italië. De moeder van het kind is bij de aanval gewond geraakt.

Italiaanse media schrijven dat het jongetje buiten in de buurt van een woonhuis op de arm zat bij een oom. De pitbulls zouden het huis zijn uitgerend en hem uit de armen van zijn oom hebben gerukt. De moeder probeerde vervolgens tevergeefs het kind los te trekken. Ze liep daarbij diepe wonden op en moest naar het ziekenhuis. De pitbulls waren van een familie die in dezelfde buurt woont.

Twee maanden geleden werd in Italië een vijftigjarige man gedood door drie rottweilers. De honden waren ontsnapt uit een tuin in Manziana, vlak bij Rome. Het lichaam van het slachtoffer werd in een park aangetroffen door een wandelaar.