Artsen slaan alarm met vaccinatiecampagne: 'Juiste informatie hard nodig'

Artsen- en patiëntenorganisaties slaan alarm om de lage vaccinatiegraad in Nederland. Met de campagne Beneden Peil willen ze zorgverleners bewust maken van hun rol hierin. Ook willen ze mensen die twijfelen voorzien van informatie over vaccineren.

Het initiatief komt van de Nederlandse Influenza Stichting. Voorzitter en voormalig huisarts Ted van Essen maakt zich grote zorgen over de gedaalde vaccinatiegraad. Hij denkt dat de juiste informatie zorgverleners helpt om vragen van ouders en patiënten te beantwoorden.

"Het blijkt dat het hard nodig is", zegt Van Essen in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is veel aandacht voor de kinkhoestgevallen die tot sterfte bij baby's hebben geleid en de mazelen gaan weer rond. Mensen hebben vragen en die willen ze graag stellen aan bijvoorbeeld de huisarts of een verpleegkundige." Volgens Van Essen valt daarin veel te verbeteren en zouden zorgverleners vaker die vragen moeten beantwoorden.

'Je hele leven vaccineren'

Bovendien ziet hij dat niet alleen het aantal kinderen dat wordt gevaccineerd daalt. "Bij volwassenen is de vaccinatiegraad ook veel lager geworden. Begin deze eeuw was dat nog 75 procent, waar dat nu 57 procent is", ziet de voormalige huisarts. Sinds jaren 90 houdt hij de griepvaccinatie in de gaten.

"Vaccineren moet je eigenlijk je hele leven doen, met name mensen met minder weerstand, maar ook ouderen met long- of hartaandoeningen. Daar is de vaccinatiegraad ook veel te laag."

Ook de Europese gezondheidsdienst (ECDC) ziet het aantal besmettingen met mazelen in Europese landen snel toenemen. De ECDC noemt het ontmoedigend dat er uitbraken zijn van ziektes die met vaccins voorkomen kunnen worden.

In Nederland zijn 64 gevallen van mazelen, met name onder arbeidsmigranten in en rond Eindhoven. Ook het aantal gevallen van kinkhoest stijgt in Europa. Volgens het ECDC zijn er in 2023 en 2024 meer dan tien keer zo veel besmettingen als in 2021 en 2022.

Oproep van kinderartsen

Eerder deden de kinderartsen in Nederland een gezamenlijke oproep aan ouders om hun kind te laten vaccineren tegen alle ziektes in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat deden ze naar aanleiding van het overlijden van vier baby's aan de gevolgen van kinkhoest.

"Zo'n hoog aantal hebben we in Nederland sinds de introductie van het kinkhoestvaccin in 1957 in het Rijksvaccinatieprogramma niet meer gezien", schreven de artsen toen.

Van Essen: "Ik vind het echt zorgelijk dat de kindervaccinatie zo ver gedaald is. In mijn hele leven als huisarts heb ik het één keer gezien bij een kind dat twee maanden oud was. En nu zijn er vier kinderen overleden. Het is schokkend dat dit in Nederland nog kan gebeuren."

De mazelen, kinkhoest, allemaal ziektes waar je opeens weer veel over hoort. Hoe het kan dat zulke levensgevaarlijke ziektes weer terugkomen, hoor je in deze video van NOS op 3: