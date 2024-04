Voormalig Ajax-directeur Mislintat aan de slag bij Borussia Dortmund

Sven Mislintat, voormalig directeur voetbalzaken bij Ajax, gaat weer aan de slag bij Borussia Dortmund. De 51-jarige Duitser krijgt een technische functie waarin hij zich gaat bezighouden met planning van de selectie.

Borussia Dortmund maakte tevens bekend dat oud-speler Lars Ricken de nieuwe directeur sport wordt.

Mislintat werd in september na vier maanden ontslagen als directeur voetbalzaken bij Ajax nadat zijn transferbeleid in Amsterdam wel veel geld had gekost (ruim 100 miljoen euro), maar de gewenste resultaten uitbleven.

Opspraak

De Duitser raakte in opspraak over mogelijke belangenverstrengeling bij transfers, maar daarvoor kwamen uit een onderzoek van KPMG geen aanwijzingen naar voren.

Mislintat was in het verleden al meerdere jaren werkzaam voor Dortmund. In zijn laatste periode was hij er werkzaam als hoofdscout.

Ricken

De 47-jarige Ricken, maker van een doelpunt in de door Dortmund gewonnen finale van de Champions League van 1997, neemt als directeur een deel van de taken van algemeen directeur Hans-Joachim Watzke over.

Hij gaat samenwerken met technisch directeur Sebastian Kehl. Hij was tot voor kort directeur van het opleidingscentrum van Borussia.