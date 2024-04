Ook OVV begint onderzoek door zorgen om veiligheid van kinderen op asielopvang

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start een verkennend onderzoek naar de veiligheid van kinderen in de Nederlandse asielketen. De OVV maakt zich zorgen over de leefomstandigheden van die kinderen, vooral over hun veiligheid op opvanglocaties.

Voorzitter Chris van Dam zegt dat de raad het onderwerp "al geruime tijd" volgt. "Steeds klinken zorgelijke geluiden over de veiligheidssituatie in en rond opvanglocaties", zegt Van Dam in een verklaring. "Wij snappen dat dit een zeer complex probleem is, maar dat mag niet in de weg staan aan het bieden van minimale veiligheid aan de kwetsbaarste groep: de kinderen."

Volgens een woordvoerder van de raad zal het onderzoek gaan over alle kinderen tot en met zeventien jaar in de asielopvang in ons land. In totaal zijn dat er ongeveer 15.500. Hoelang het onderzoek zal duren weet de OVV nog niet. Het verkennende onderzoek begint met oriënterende gesprekken met verschillende betrokken partijen.

'Ernstige problematiek'

De Kinderombudsman, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid trokken ook al aan de bel over "de ondermaatse en onveilige leefomstandigheden in de asielopvang, met name voor kinderen", meldt de OVV. Er liggen al meerdere rapporten hierover van verschillende instanties, maar volgens de raad blijft er sprake van "ernstige en urgente problematiek".