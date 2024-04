MBO Raad wil mobieltjes weren uit de klas, belangenorganisatie is kritisch

De MBO Raad wil mobieltjes weren uit de klas op mbo-scholen. Sinds dit jaar geldt op middelbare scholen al een telefoonverbod en de brancheorganisatie pleit voor soortgelijke regels op het mbo, schrijft Trouw.

Voorzitter van de MBO Raad Adnan Tekin zegt in de krant dat "we als sector onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor de concentratie en het mentaal welbevinden van studenten is het beter om mobiele telefoons buiten het klaslokaal te houden, tenzij ze een doel hebben in de les."

Een landelijke overheidsrichtlijn zoals op middelbare scholen vindt de MBO Raad te ver gaan. Volgens Tekin zou het logisch zijn telefoons te weren bij theoretische vakken, maar niet per se bij praktische vakken. In samenspraak met mbo-instellingen wil de Raad onderzoeken hoe een regeling eruit kan komen te zien.

Overwegend positief

Volgens de VO-raad en de Algemene Onderwijsbond (AOb) zijn docenten in het voortgezet onderwijs, vier maanden na het ingaan van het telefoonverbod, overwegend positief over de effecten.

Vorig jaar vroeg de Algemene Onderwijsbond aan 8000 leden hoe zij dachten over een telefoonverbod in de klas. 57 procent van de leden in het mbo zei voorstander te zijn van een landelijk verbod.

Volgens de bond ligt een verbod daar wel ingewikkelder omdat het merendeel van de mbo'ers meerderjarig is. Ook is de telefoon vaak nodig om in te loggen in het onderwijssysteem in de klas.

Eigen verantwoordelijkheid

Job MBO, de belangenorganisatie die opkomt voor mbo-studenten, is kritisch op het plan. Voorzitter Miray Özügüzel zegt tegen de NOS dat een telefoonverbod het werk teniet zou doen dat de afgelopen jaren is gedaan om mbo'ers gelijk te stellen aan hbo- en wo-studenten.

"Niemand praat over zo'n verbod op het hbo en wo. Dat is vreemd. Je ziet nu al dat veel mbo-studenten zich niet serieus genomen voelen. Een telefoonverbod zou dat alleen maar versterken."

Volgens Özügüzel zijn mbo-studenten goed in staat zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun studie. "Als je aan een mbo-opleiding begint, word je opgeleid om een beroep te volgen. Daar hoort zelfstandig werken bij, en daarbij mag best een stukje vertrouwen worden teruggegeven aan de studenten. Als zij ervoor kiezen zich niet in te spannen voor de lessen en studie, is dat hun eigen verantwoordelijkheid."