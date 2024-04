Ondernemer leent vaker buiten de bank om

Kleine en middelgrote bedrijven sluiten steeds vaker een lening af buiten de bank om. Dat blijkt uit cijfers van Stichting MKB Financiering. In 2023 leenden bedrijven ruim 5 miljard bij alternatieve geldverstrekkers, een miljard meer dan het jaar daarvoor. Ook het totale aantal verstrekte krediet steeg, met 14 procent.

Veelal gaat het om bedrijfskredieten en leasecontracten, ziet MKB Nederland. Directeur Leendert-Jan Visser: "Denk aan een eerste bestelbus of een nieuwe machine. Voor die bedrijven is het fijn dat deze mogelijkheid er is."

Visser constateert dat banken vaak minder interesse hebben om relatief kleine bedrijfsleningen te verstrekken: "Het blijkt vooral lastig om bedragen onder de twee ton te lenen. Voor banken zijn die kredieten vaak niet rendabel om te verstrekken." Volgens MKB Nederland zijn Nederlandse banken meer risicomijdend dan banken in het buitenland.

Overigens wordt het grootste deel van de leningen wel via de bank afgesloten. De Nederlandse Vereniging van Banken berekent dat 86 procent van de leningen gewoon wordt goedgekeurd.

Volgens MKB Nederland is het niet per se zorgwekkend dat bedrijven daarnaast shoppen bij alternatieve kredietverstrekkers: "Ondernemers moeten zich heel erg goed voorbereiden bij een financieringsvraag, ook bij niet bancaire verstrekkers".