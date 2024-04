Rotterdam maakt zich op voor huldiging Feyenoord

In Rotterdam staan supporters op de Binnenrotte klaar voor de huldiging vanmiddag van Feyenoord. Hoewel het feest pas over een klein uur begint, verzamelden rond 06.30 uur zich al de eerste fans bij het podium bij station Blaak.

Vanwege het feest is een deel van het stadscentrum afgesloten voor verkeer. Supporters wordt daarom geadviseerd om met het openbaar vervoer te komen. Op het plein is plaats voor 35.000 supporters.

Volgens een verslaggever van regionale omroep Rijnmond was het vanochtend rennen geblazen voor de supporters die hun kans om vooraan bij het podium wilden staan niet wilden missen. "Wij zijn om kwart over vijf vertrokken, dus we zijn ruimschoots op tijd", zegt een man die 's ochtends vroeg met zijn kinderen al bij de ingang aan de Meentzijde staat tegen de verslaggever.

Minder druk

Dat de supporters er zin in hebben, dat blijkt. Allemaal willen ze zo dichtbij als maar kan bij het podium staan. "Dat is altijd het mooiste moment: wanneer de spelers het podium op gaan", zegt een jongen. "Dan ontploft het, hè", vult zijn vader aan.

De huldiging is dit jaar niet, zoals gebruikelijk, op de Coolsingel. De gemeente verwacht dat bij deze huldiging minder mensen aanwezig zullen zijn zijn dan bij de viering van het kampioenschap vorig jaar. Toen trok de huldiging van de Feyenoordspelers naar schatting 150.000 mensen naar Rotterdam.

Feyenoord won zondag voor de veertiende keer de KNVB-beker, door een 1-0 zege in De Kuip op NEC. Direct na de wedstrijd werd al in de straten van Rotterdam feestgevierd. Ook sprongen diverse supporters traditiegetrouw in de Hofpleinfontein.