Bekerwinnaar Feyenoord gehuldigd in Rotterdam

In Rotterdam is Feyenoord gehuldigd na het winnen van de KNVB-beker. Op de Binnenrotte werden de spelers en staf toegezongen en toegejuicht door een grote menigte supporters.

De huldiging begon met een optreden van Lee Towers. Vervolgens verschenen de spelers op het podium, met de beker. Aanvoerder Gernot Trauner toonde die aan het publiek, dat reageerde met gejuich en het afsteken van vuurwerk.

Ook de andere spelers werden door trainer Arne Slot met de beker naar voren gehaald voor een moment met het publiek. Als afsluiter zong Lee Towers traditiegetrouw You'll never walk alone, gevolgd door een koor van de duizenden supporters.

Het plein bij de Markthal, waar plaats was voor 35.000 fans, was dit jaar voor het eerst de locatie voor een huldiging van de club. Vanwege het feest was een deel van het centrum afgesloten voor verkeer. Supporters werden daarom geadviseerd om met het openbaar vervoer te komen.

Inmiddels is de huldiging afgelopen. De supporters vertrekken vanaf de Binnenrotte, terwijl sommigen nog nagenieten van het feest. Wanneer iedereen is vertrokken wordt het podium afgebroken, meldt Rijnmond. De wegafsluitingen op en rondom Blaak gelden nog wel.

Bekijk hier de beelden van de huldiging: